Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, se declara optimist ca va caștiga lupta pentru Capitala. Medicul a susținut, in contextul unei investigații de presa cu privire la averea sa neștiuta, ca el și soția sau au muncit din greu in ultimele doua decenii.

- Catalin Cirstoiu se apara dupa acuzațiile aparute in presa. Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei spune ca și-a declarat toate bunurile și ca a muncit pentru tot ce are. ”Impreuna cu soția mea, am muncit de ne-au sarit capacele”, a aratat Cirstoiu. Eu nu am incalcat nicio lege! Hai sa ne lamurim:…

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, raspunde acuzațiilor aparute in presa conform carora nu și-a declarat toate bunurile in declarația de avere. Cirstoiu susține ca nu are nimic de ascuns și tot ceea ce are a obținut prin munca cinstita pentru ca ”impreuna cu soția mea, am muncit…

- Alexandru Panișoara, candidatul Partidului Ecologist Roman, a depus o plangere penala impotriva medicului Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei. „Ca urmare a faptului ca mi-a parvenit Raportul Corpului de Control al Primului-Ministru privind Spitalul Universitar de Urgența despre…

- Liderii Coaliției și Catalin Carstoiu au evitat sa spuna cine pe cine a abordat pentru ca medicul sa ajunga candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei. Totuși, cei trei au precizat ca totul a inceput ca urmare a discuțiilor legate de Spitalul Universitar, pe care Carstoiu il conduce.

- Catalin Cirstoiu a fost prezentat in urma cu scurt timp in mod oficial drept candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei. Medicul a fost nevoit sa raspunda și la intrebarile jurnaliștilor, chiar daca au fost unele dificile. Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Carstoiu, a fost intrebat…

- Candidatul comun al coaliției PSD PNL va fi, cel mai probabil, medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar București și decanul Facultații de Medicina din cadrul UMF Carol Davila. Liderii celor doua partide se reunesc, luni, intr-o alta ședința, pentru a anunța public cine va candida…

- Catalin Cirstoiu este de profesie ortoped și conduce Spitalul Universitar. De-a lungul timpului, managerul a facut investiții masive in reabilitarea și dezvoltarea unitații medicale. Blocul alimentar a fost renovat, iar bolnavii primesc acum alimentație de calitate și personalizata diagnosticului. S-a…