- Recent, Jojo a trecut prin momente grele, dupa ce a fost operata de ugența. Actrița se afla acum in perioada de recuperare și se simte mult mai bine.Jojo a ajuns pe masa de operație, insa, din fericire interventia chirurgicala a fost un succes. Soția lui Paul Ipate se afla in acest moment in afara oricarui…

- Andreea Balan trece prin momente grele in vacanța din Mauritus. Vedeta a ajuns de urgența cu cea mica la spital, in urma unei enterocolite. Medicii au anesteziat-o pe micuța pentru a-i face tratamentul.

- Zilele acestea, Dana Rogoz și familia ei se afla in vacanța,in Sri Lanka, acolo unde au mers și la inceputul anului trecut. De data asta,vedeta are un motiv in plus sa fie fericita, avand in vedere ca peste patruluni va naște o fetița. Pana acum, sarcina Danei a decurs normal și fara probleme, insa…

- Ziarul Unirea ”Pricu”, deținutul-vedeta din Alba Iulia, incearca prima eliberare condiționata din inchisoare. De ce i-a respins instanta acțiunea Raul Nicoale Rus, zis „Pricu“, unul dintre cei mai cunoscuti detinuti din Alba, incearca pentru prima data de la incarcerarea sa, in martie 2017, sa obtina…

- Trecuta de varsta de 40 de ani, Vica Blochina nu se impaca deloc cu faptul ca a inceput sa se ingrașe și a ajuns sa vada in oglinda cel mai mare dușman. Blonda admite ca a ajuns in pragul depresiei. Mulți spun ca arata foarte bine, dar ea nu se vede așa: “Problema mea principala este greutatea. Și depresiile,…

- Andreea Marin și-a surprins fanii de pe contul desocializare, dupa ce a publicat un colaj cu fotografii in care apare Violeta.Fetița vedetei și a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 12 ani. „12 ani de iubire necondiționata... La mulți ani, Violetamea! ❤", a scris Andreea Marin, in dreptulfotografiei cu…