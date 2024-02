Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil a spus lucrurilor pe nume și a facut dezvaluiri impresionante. Celebrul prezentator de la Neatza a participat la detectorul de minciuni cu prietenul sau Razvan Simion și a dat din casa mai mult decat niciodata. Tot acum s-a aflat și care este numele lui complet din buletin. Cum se numește…

- Micuțul Tiago a avut o apariție savuroasa la Super Neatza cu Ravan și Dani. Fiul lui Dani Oțil și Gabrielei Prisacariu a demonstrat ca la nici 3 ani are o memorie foarte buna și este foarte receptiv.

- Medicul pediatru Mihai Craiu trage un semnal de alarma privind „prescripția inutila și daunatoare de antibiotice” și recomanda ca, inainte sa solicitam sau sa acceptam un plan de acțiune bazat pe tratamentul cu antibiotice, sa apelam la ajutorul Scorului Centor.

- Gabriela Pricasariu și Dani Oțil s-au intalnit in urma cu 5 ani, in redacția Antenei 1, ea fiind in rochie de mireasa, iar el abia terminase emisiunea. De la acel moment, povestea lor de iubire a evoluat rapid, astfel ca in urma cu 3 ani s-au logodit in timpul unei vacanțe in Mexic. Anul urmator, […]…