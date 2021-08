Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost eliminata din turul III al preliminariilor Champions League, dupa 1-3 (2-4 la general) cu Young Boys Berna. Elevii lui Șumudica au fost calcați in picioare, aseara, de camoioana Elveției și vor continua in play-off-ul Europa League. Campioana a mers cu speranțe mari in Elveția, insa…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat infrangerea cu Young Boys Berna, 1-3, care a eliminat campioana Romaniei din preliminariile Ligii Campionilor. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul Europa League, acolo unde o așteapta Steaua…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a devenit primul antrenor roman care este eliminat de 3 ori in preliminariile Ligii Campionilor, dupa eșecul din turul 3 preliminar, in fața celor de la Young Boys Berna. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul…

- CFR Cluj a fost invinsa de Young Boys Berna, scor 3-1, intr-un meci disputat marți seara, in Elveția, in manșa a doua a turului III preliminar al Ligii Campionilor. In tur, scorul a fost 1-1. CFR Cluj a deschis scorul in minutul 4. Deac i-a pasat lui Omrani, iar francezul a inscris. Prima ocazie a elvețienilor…

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a afirmat marti, la finalul partidei cu Young Boys Berna, scor 1-1 (1-0), din prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, ca pentru a se califica jucatorii lui Marius Sumudica trebuie sa se daruiasca si sa sufere la fel de mult…

- Ultima echipa romaneasca ramasa in cupele europene la fotbal, CFR Cluj, intalneste Young Boys Berna in turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Returul, la Berna, va avea loc pe 10 august si va fi transmis de Prima TV Campioana CFR Cluj intalneste pe Young Boys Berna intr-o dubla mansa…

- CFR Cluj a câștigat în deplasare cu Lincoln Red Imps, scor 2-1, prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Chiar și așa, Șumudica a fost nevoit sa-și trezeasca jucatorii dupa ce ardelenii au intrat conduși la cabine. În minutul 45, Rosa a deschis scorul…

- La sediul UEFA a avut loc tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Singura formatie romaneasca prezenta in urne este campioana CFR Cluj, care nu va avea o misiune deloc usoara in faza a treia a preliminariilor. Astfel, daca trec de Lincoln Red Imps in turul 2, pe ardeleni…