- Petrolul Ploiesti a oficializat transferul atacantului kosovar Albin Berisha, fotbalist care a evoluat pana acum la FC Ballkani. „Transferul atacantului Albin Berisha la FC Petrolul Ploiesti s-a oficializat astazi, jucatorul kosovar semnand cu gruparea noastra un angajament valabil pana la finalul stagiunii…

- The European Union‘s 6-billion euro growth plan for the Western Balkans is a potential “game changer” that could double the size of regional economies in the next decade, an EU official said on Monday, according to Reuters. Leaders of the six Western Balkan countries – Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro,…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho a fost demis astazi din postul de antrenor al echipei AS Roma, a anuntat clubul din Serie A. „AS Roma anunta ca Jose Mourinho si colaboratorii sai tehnici vor parasi clubul cu efect imediat“, a precizat gruparea „giallorossa” intr-un comunicat postat pe site-ul sau…

- Dinamo e pe cale sa rezolve a doua mutare din mercato 2024, portarul Eduard Pap, 29 de ani, care tocmai și-a reziliat acordul cu Gyor, anunța sursele GSP. Goal-keeper-ul așteapta oferta scrisa de la București, iar luni poate sa fie la Saftica sub comanda lui Zeljko Kopic. Dinamo a revenit astazi in…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mitjatovic, a criticat luni consecintele acordului prin care Italia va directiona catre Albania migranti salvati pe Mediterana si s-a declarat preocupat fata de ceea ce considera a fi o tendinta europeana de