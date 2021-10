Cum explică Apple introducerea notch-ului pe Macbook Pro Lansarea noilor MacBook Pro a adus in prim plan cele mai puternice laptop-uri produse de compania din Cupertino, insa și un subiect de discuție pe care cu siguranța Apple il anticipa: prezența unui notch, unui „breton” pe care nu ai cum sa nu il vezi din primele imagini ale laptop-urilor. Au aparut și glumele pe aceasta tema, evident, insa se pare ca Apple are un motiv bine intemeiat pentru care a introdus notch-ul, categorisindu-l ca fiind „o funcție foarte inteligenta”. Care este insa acest motiv? Ei bine, conform producatorului american, daca alegi sa muți bara de meniu in partea de sus a ecranului,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

