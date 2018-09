Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat in timpul unui turneu de jocuri video la un mall din Jacksonville, statul american Florida. Doi oameni au fost ucisi si 11 raniti, iar atacatorul s-a sinucis inainte de interventia politiei.

- Nu am intalnit pe cineva caruia clipele sa ii fie subjugate. Nu exista oameni care sa nu regrete ca nu au acționat corect atunci cand trebuia și au cedat, nu au plecat cu omul pe care l-au iubit, nu au invațat ceea ce le placea, nu au calatorit unde si-au propus, nu și-au trait visul, fiindca…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a scapat sambata nevatamat dintr-un atentat de la Caracas in care au fost folosite mai multe drone incarcate cu explozibili, a anuntat guvernul, care a acuzat opozitia ca responsabila de atac, relateaza...

- Un tanar a fost ridicat de politisti, vineri seara, dupa ce a fluturat in aer un pistol cu bile, in fata scenei amplasate in Piata Operei, pe care concerta solistul Connect-R, de Ziua Timisoarei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cine este Ema Șerban de la ”Ultimul Trib”. Șapte romani de rand, de varste și profesii diferite, au decis sa se avante in Madagascar, un taram complet diferit de tot ceea ce au vazut și trait pana acum. Printre cei șapte membri ai tribului format din oameni de rand se numara și Ema Șerban, manager intr-o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea îndreaptă…

- In cadrul intalnirii „Cum modelam un oras pentru oameni - Specialistii proiecteaza orase pentru oameni, primarii le administreaza” care are loc la Iasi, sambata, sunt asteptati sa ia parte, pe langa arhitecti din Bucuresti, primarul Oradei, Ilie Bolojan si Marcel Ionescu-Heroiu, specialist in Dezvoltare…