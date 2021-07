Stiri pe aceeasi tema

- „Vaduva Neagra/ Black Widow”, thriller de actiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson in rol principal, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 9 iulie, potrivit news.ro. Filmul o are in prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoita sa isi confrunte trecutul dupa…

- Fani ai filmului de toate varstele, unii imbracati in personajele preferate din "Avengers", s-au plimbat si au facut fotografii pe covorul rosu instalat in Leicester Square din Londra cu prilejul unei proiectii speciale a peliculei cu super-eroi "Black Widow", informeaza Reuters. Foto: (c) MARIO ANZUONI…

- „Anna Karenina”, in varianta moderna! Netflix a anuntat ca va produce o astfel de versiune a romanului. Va fi primul serial original rusesc. Actiunea se petrece in Rusia de azi. In aceasta varianta, Anna Karenina, o femeie din inalta societate, sotia viitorului guvernator de Sankt Petersburg, este sedusa…

- Scarlett Johansson a fost ținta unei farse pusa la punct chiar de soțul ei. S-a intamplat in timp ce actrița mulțumea, de acasa, pentru trofeul primit la gala MTV pentru filme si productii TV. Chiar cand Scarlett povestea despre cat se simte de norocoasa ca poate face exact ceea ce iubește, soțul s-a…

- Universul Marvel de eroi se extinde. Compania a anuntat urmatoarele 10 filme iar Angelina Jolie apare pentru prima data Marvel se pregateste de faza a patra a filmelor cu super-eroi. Dupa ce povestea lui Iron Man si Captain America s-a incheiat in ultimul Avengers, acum incepe o noua etapa. Marvel a…

- „House of the Dragon” e tot mai aproape de lansare! Serialul derivat din celebrul „Game of Thrones” a intrat in faza de producție. „House of the Dragon” este inspirat din cartea „Fire & Blood”, scrisa de George R.R. Martin. Publicata de House of the Dragon pe Luni, 26 aprilie 2021 Actiunea ei se petrece…