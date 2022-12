In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Simionescu a vorbit despre cum decurge sarcina și despre cum se simte in cele trei luni pe care le are in momentul de fața. De asemenea, fiica lui Adrian Minune a explicat și motivul pentru care tatal ei iși dorește ca ea sa aduca pe lume o fetița. Iata ce marturisiri a facut fiica manelistului!