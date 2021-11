Cum conectezi PC-ul sau telefonul la un televizor prin wireless Daca vrei sa vezi un film de pe telefon sau de pe PC pe televizor poți face acest lucru folosind rețeaua Wireless. Este extrem de simpli. Iata cum conectezi PC-ul sau telefonul la un televizor prin wireless. Fie ca este vorba despre o imagine un clip video sau un film de pe telefon sau tableta puteți utiliza televizorul ca monitor wireless. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un model TV și un sistem de operare mobila care sa accepte tehnologia DLNA. Faceți un monitor wireless de la televizor daca aveți un smartphone cu Android versiuni recente, Și daca televizorul dvs. are capacitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul flagship Motorola se va numi Moto Edge X și, deși nu cunoaștem exact cand anume va fi dezvaluit oficial, se pare ca smartphone-ul va primi o lansare la nivel global sub numele de Motorola Edge 30 Ultra. Vestea vine conform celor de la TechnikNews, care au oferit și presupusele specificații ale…

- Cand Carl Pei, co-fondatorul OnePlus, și-a facut plecarea din fosta sa companie in urma cu un an, anunțand ca va fonda un alt brand, numit Nothing, majoritatea persoanelor din lumea tech se așteptau ca primul produs al noii companii sa fie un smartphone. Chiar daca momentan nu s-a intamplat acest lucru,…

- Daca intenționezi sa-ți schimbi telefonul sau vrei sa eviți situația neplacuta de a pierde toate datele deoarece l-ai pierdut, ți-a fost furat, s-a virusat ori l-ai distrus, ar trebui sa faci un backup. In articolul de mai jos iți explicam cum faci backup pentru telefoanele Android și iPhone. Telefonul…

- Indiferent de brand-ul de telefoane pe care il preferi, un lucru pe care toți utilizatorii de smartphone-uri il au in comun este detestarea reclamelor. Nimeni nu dorește sa plateasca sute de dolari pentru un smartphone premium de ultima generație doar pentru ca producatorul sa le arate reclame la fiecare…

- Piața tabletelor Android traverseaza o adevarata renaștere, iar Samsung este un producator care a livrat in mod constant o gama variata. Se pare ca un nou model de gama medie numit Galaxy Tab A8 2021 se afla in dezvoltare, și il putem observa datorita randarilor oferite de @OnLeaks și 91Mobiles. Galaxy…

- Oppo este pregatit sa concureze cu smartphone-ul Z Fold 3 de la Samsung, deoarece noile zvonuri sustin o noua lansare in lumea smartphone-urilor pliabile. Citește și: Oppo X 2021 Hands-on: Cum arata viitorul smartphone-urilor? Potrivit unui tipster, telefonul pliabil Oppo va avea un afișaj LTPO. Smartphone-ul…

- IPhone-urile Apple nu au fost niciodata ieftine, dar compania a incercat sa mențina prețurile la fel de-a lungul anilor. Din pacate, acest lucru s-ar putea schimba cu iPhone 13 , unde se zvonește ca se va vedea o creștere a prețurilor, ceea ce il va face cel mai scump iPhone de pana acum. Acest lucru…

- Ne apropiem incet, dar sigur, de lansarea urmatoarelor smartphone-uri din seria X a celor de la Vivo – seria X70 și mai nou modelul X70 Pro (V2104) care a fost reperat intr-o lista din Google Play Console, precum și in randarile oferite de @OnLeaks și 91mobile. Lista GPC ne ofera o idee orientativa…