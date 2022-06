Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) afirma ca evenimentul din judetul Neamt, unde un pod peste raul Siret s-a rupt, arata importanta verificarii si interventiilor pentru reparatiile si reabilitarile podurilor. Reprezentantii Companiei adauga ca, in cazul in care exista suspiciuni de neindeplinire a minimelor criterii de siguranta a unui pod, CNAIR poate merge pana la inchiderea totala a circulatiei pe acesta, precizand insa ca podul de la Lutca nu a fost niciodata in administrarea sa. "Pentru a nu se ajunge, insa, la inchiderea circulatiei, CNAIR intervine la…