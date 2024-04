Mancarea care ajunge in farfuria oamenilor s-a scumpit din cauza razboaiele din Orientul Mijlociu (Israel-Hamas și Iran-Israel). Aceste conflicte afecteaza fluxurile comerciale și costurile transportului maritim. Vapoarele sunt redirectionate Pana in prima jumatate a lunii februarie 2024, 586 de nave container au fost redirecționate, in timp ce tonajul de containere care traversa canalul a scazut […] The post Cum au scumpit razboiele mancarea. Comertul este direct afectat first appeared on Ziarul National .