- In Vaslui, un barbat aflat in stop cardiorespirator a fost salvat de trei elevi de liceu, care au devenit voluntari SMURD in 2023, și un echipaj de terapie intensiva mobila. Aceștia au acordat primul ajutor unui barbat cazut pe strada care suferise un infarct miorcardic. „Barbatul se afla in apropierea…

- Miercuri, in jurul orei 09.00, o persoana a apelat numarul unic de urgența 112 anunțand faptul ca un barbat in varsta se afla inconștient, cazut intr-o parcare de pe strada B.P. Hașdeu din municipiul Zalau. Un echipaj de jandarmerie aflat in apropiere a ajuns imediat la fața locului, unde l-a gasit…

- La varsta de 15 ani, Ido Simyoni a fost diagnosticat cu displazie fibroasa, o afecțiune rara care determina formarea unui țesut asemanator cicatricilor in loc de os, generand tumori benigne. Cu timpul, aceste tumori au invadat fruntea, orbita și osul de sub creier, punandu-i in pericol viața.

- La data de 2 decembrie a.c., in jurul orei 17.00, Poliția municipiului Turda a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi fost gasit fara viața, spanzurat intr-un imobil din municipiu. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa de polițiști pentru efectuarea cercetarilor, stabilind ca aspectele…

- Luni seara, un barbat in varsta de 56 de ani a ajuns cu rani grave la UPU dupa ce a fost izbit violent de un autoturism in timp ce incerca sa traverseze strada prin loc nepermis. Accidentul s-a produs pe strada Oltului din municipiul Buzau, aproape de intersecția cu strada Molidului. Victima, un galațean…

- Cațiva adolescenți de naționalitate romana, impreuna cu cinci femei de pe strada unde locuiesc in orașul spaniol Los Santos de Maimona din provincia Badajoz (comunitatea autonoma Extremadura), au salvat viața unui localnic care fusese injunghiat.