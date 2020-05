Cum au reuşit medicii timişoreni să nu se infecteze cu COVID-19. Dr. Musta: "Bătălia se câștigă și în organizarea din spitale" Medicul timisorean este de parere ca batalia cu noul coronavirus se castiga si in comunitate, dar si in modul in care este gestionata situatia din spitale: "Nu avem timp prea mult de stat. Situația se complica pe masura ce crește numarul de cazuri confirmate și mai ales pe masura ce crește numarul de cazuri mai grave, iar timpul in care putem incetini aceasta creștere se micșoreaza tot mai mult. Imi exprim din nou parerea ca batalia se caștiga pe doua fronturi: in primul rand in comunitate și apoi bineințeles, in modul in care gestionam situația in spitale". Citeste si Dr. Virgil… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

