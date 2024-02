Cine câștigă bătălia pentru Marea Roșie? Se retrage „polițistul mondial”? Atacurile rebelilor Houhti din Yemen asupra navelor comerciale au creat o au creat o criza de securitate semnificativa in Marea Roșie. Cele mai mari linii maritime din lume au fost nevoite sa suspende tranzitul prin Marea Roșie și, prin urmare, prin Canalul Suez. Cu toate acestea, cel mai durabil impact al crizei ar putea ținti […] The post Cine caștiga batalia pentru Marea Roșie? Se retrage „polițistul mondial”? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

