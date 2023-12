Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Gol FABULOS reușit de Papeau pentru Rapid! E faza care va face inconjurul lumii. Fanii giuleșteni tocmai incepusera sa cante „Viața mea o impart alaturi de Voluntari” at Info real.

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a prefațat meciul cu FC Voluntari. Și a vorbit și despre supararea fanilor, dupa eliminarea din Cupa Romaniei Betano. „E un meci important, primul dupa ratarea Cupei. Ne dorim sa caștigam acest meci. Trebuie sa caștigam maine, ca sa aducem liniște in echipa și…

- Andreea Raicu are 46 de ani și nu are nicio reținere in a se afișa public fara pic de machiaj. Recent, aceasta a postat pe Instagram imagini care i-a surprins pe admiratori. In una dintre cele mai recente fotografii publicate pe contul sau de Instagram, Andreea Raicu apare, in pat, in capot de baie,…

- FCSB și FC Voluntari au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 13 din Superliga. Fotbaliștii liderului au fost prabușiți dupa meci. Pentru prima data in acest sezon de Superliga, FCSB nu a reușit sa inscrie. Dezamagirea din tabara liderului a fost surprinsa de reporterii GSP prezenți pe Arena Naționala,…

- Printre cei 21 de oameni care au pierit in accidentul teribil din Italia sunt și trei copii - un baiețel de un an și doua fetițe romance, aflate in vacanța cu parinții. Au murit cu toții. Atenție, urmeaza imagini și informații care va pot afecta emoțional!

- Rapid a obținut o victorie importanta in etapa a 10-a din Superliga, caștigand cu 3-1 in fața lui CFR Cluj. Dupa o prima repriza echilibrata, terminata la egalitate, 1-1, Rapid s-a desprins in repriza a doua. Rrahmani a facut dubla in minutul 51, iar Claudiu Petrila a stabilit, 20 de minute mai tarziu,…

- Concurenți cu povești impresionante de viața și talente extraordinare in noua ediție Vocea Romaniei. Fanii emisiunii au putut vedea o ediție cu participanți cu povești emoționante de viața.