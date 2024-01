Cum au furat trei persoane 77 de tone de cereale și cărbune din trenurile din Portul Constanța Trei persoane au reușit sa fure in patru luni o cantitate de 77 de tone de cereale și carbune din trenurile de marfa garate in Portul Constanța, prejudiciul creat fiind de 121.000 lei. Furturile in portul Constanța aveau loc zilnic, iar marfa era vanduta mai departe pe o rețea cu ramificații dezvoltate foarte repede și care a ajuns sa numere in scurt timp peste 20 de persoane trimise in judecata pentru furt calificat, acum. In acest dosar, patru dintre inculpati sunt in arest la domiciliu si cinci, sub control judiciar. Derularea faptelor In perioada iulie-octombrie 2023, atat ziua, cat si pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un numar de 22 de persoane au fost trimise in judecata pentru furt calificat in forma continuata, acestea sustragand din vagoanele trenurilor de marfa garate in portul Constanta peste 77 tone de cereale si carbune, intr-o perioada de circa patru luni a anului trecut.

- Patru dintre inculpati sunt in arest la domiciliu si cinci, sub control judiciar.Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a informat luni, printr-un comunicat de presa, ca in perioada iulie-octombrie 2023, atat ziua, cat si pe timpul noptii, cu o frecventa aproape zilnica, inculpatii O.M., C.T. si…

