- Muzicienii trupei Zdob și Zdub au fost de la bun inceput autosuficienți și au știut ce iși doresc, iar sarcina producției nu a fost de a interveni in creativitatea lor, ci de a-i ajuta sa se realizeze. Despre aceasta a vorbit Igor Dinga, fondatorul trupei Cuibul și producatorul Zdob și Zdub, in cadrul…

- Nu trebuie sa devii sclavul gadgeturilor și trebuie sa ințelegi ca viața este oricum altfel, ea consta din relații obișnuite intre oameni și va oferi rezultate celui care poate face ceva cu propriile miini. O astfel de opinie a exprimat Igor Dinga, fondatorul trupei Cuibul și producatorul trupei Zdob…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un se afla intr-o vizita in Extremul Orient rus. El a sosit cu un tren blindat, intr-unul dintre vagoanele caruia și-a adus limuzina personala Maybach. Pe 13 septembrie, Kim Jong-un a purtat discuții cu președintele rus Vladimir Putin și au vizitat impreuna cosmodromul…

- Fostul premier si fost ministru al Apararii Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, ca, in cazul fragmentelor de drona gasite in judetul Tulcea, nu exista urme ale unei explozii, ci a fost un aparat de supraveghere asupra caruia s-a pierdut controlul si s-a prabusit in tara noastra. Ciuca a fost intrebat de…

- Modulul rușilor care s-a prabușit in timpul aselenizarii a facut un nou crater pe Luna, arata imaginile NASA, analizate de Reuters. Un crater de 10 metri lațime a aparut pe Luna dupa prabușirea modului de aselenizare din cadrul misiunii rusești. Luna-25, prima misiune lunara a Rusiei in ultimii 47 de…

- In timp ce Andreea Balan iși impartașea fericirea cu admiratorii, dupa ce a fost rasfațata de Victor Cornea cu o noua surpriza emoționanta, pe contul lui George Burcea aparea un mesaj ce a starnit un val de reacții in randul internauților. Cum a reușit sa surprinda actorul. Andreea Balan, in al noualea…

- Cosmin de la Mireasa s-a pozat in ipostaze senzaționale alaturi de familia lui, la cununia civila a surorii sale. Acesta are o relație foarte buna cu sora lui și a ținut sa precizeze cat de mandru este de ea.

- Noaptea trecuta, cerul a fost plin de stele, unele dintre ele fiind și cazatoare, dat fiind faptul ca ne aflam in perioada perseidelor. Imaginile superbe au fost surprinse de o turdeanca. In fiecare an, in perioada iulie-august, are loc unul dintre cele mai frumoase fenomene astrologice, perseidele.…