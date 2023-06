Scandalul roșiilor tratate cu substanțe neomologate de la Glodeanu Sarat din județul Buzau produce efecte și acum: din cauza prețurilor mici, o parte dintre producatori au abandonat recolta in solarii, pentru ca nu-și acopera costurile. Din cauza scandalului, prețurile au cazut in luna mai, iar acum se afla undeva la același nivel, in condițiile in care oricum producția este mare. Pentru ca nu au avut cerere, unii dintre producatorii s-au orientat catre alte județe. Legumicultorii inscriși in programul Tomata au cautat sa respecte, in general, cerințele programului, insa, s-a ajuns la o situație…