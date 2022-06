Stiri pe aceeasi tema

- „Insula iubirii”, sezonul 6, se apropie de final și au mai ramas doar cateva episoade din show-ul de la Antena 1. Participantii din cupluri vor petrece jumatate din timpul ramas impreuna cu o ispita. Au fost zile fierbinti si agitate pe Insula Iubirii. Cu noi tentatii, tensiuni, deziluzii si rasturnari…

- Cel mai dur test al fidelitatii se apropie cu pasi repezi de marele final, iar emotiile sunt tot mai intense si mai greu de controlat pe ambele insule. Dupa ce aseara telespectatorii au fost martorii intalnirii dintre Alex, sotul Teodorei, si Ali, ispita care a determinat-o sa ia o decizie radicala…

- Intorsatura de situație pe Insula Iubirii. Alex și Teodora au venit impreuna pe insula plini de incredere in relația lor. Se pare ca tentațiile de pe insula au fost mari in cazul Teodorei care s-a apropiat destul de mult de ispita Ali. In aceasta seara, ea a decis sa renunțe la verigheta, dupa ce s-a…

- Brie Duval, o femeie in varsta de 25 din Australia, a trecut prin cele mai grele momente din viața ei cand a fost in coma. Ceea ce a aflat despre iubitul ei atunci cand s-a trezit a intristat-o teribil.

- In episodul 7 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6, Alex Marcu a vazut mai multe imagini cu Teodora și cu modul in care aceasta se poarta cu ispita Ali și a reacționat imediat. Acesta a dezvaluit detalii din trecutul tinerei.

- Florin Ristei formeaza un cuplu cu Naomi Hedman de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit și se ințeleg de minune, iar artistul a oferit detalii despre faptul ca viața lui s-a schimbat in bine de cand o are pe cantareața in viața lui.

- Adda și Catalin Rizea sunt impreuna de 7 ani și și-au unit destinele in 2016. La scurt timp, aceștia au devenit parinții unui baiețel, care le-au schimbat total viața. Soțul artistei a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare. „Adda, azi se fac 7 ani de cand ai zis ”DA” și te iubesc la fel…

- O tanara in varsta de 35 de ani se simțea din ce in ce mai obosita și a observat ca are vanatai pe corp, așa ca a mers la medic, dar in scurt timp a primit o veste ce i-a schimbat viața pentru totdeauna și a fost la un pas sa iși piarda viața.