- Premierul Ludovic Orban a susținut, vineri dimineața, o declarație de presa, la Ministerul Sanatații, alaturi de noul ministru, Nelu Tataru. Orban a facut mai multe anunțuri importante legate de criza provocata de noul tip de coronavirus (SARS-Cov-2 sau COVID – 19) și de modul in care a acționat și…

- Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti, s-a implicat in proiectul construirii noului Spital Militar Mobil ROL 2, amplasat in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni. Este vorba despre construirea, in timp record, a Sistemului…

- „La aceasta ora sunt in derulare 15 misiuni, in care sunt implicați peste 140 de militari cu circa 100 de mijloace tehnice, printre care se numara operaționalizarea, din punct de vedere administrativ, a formațiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”…

- Ministerul Sanatații a publicat un proiect de ordin care prevede decontarea cheltuielilor pe perioada carantinei, in contextul evolutiei COVID-19 in tara noastra. Astfel, pentru doua saptamani, bugetul instituției va fi suplimentat cu 42 de milioane de lei ca sa asigure transferurile catre bugetele…