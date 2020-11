Cum arată sora Iuliei Albu, Karin Vochița? Îi seamănă foarte mult! Dupa opt ani de mariaj, in anul 2013, Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au decis sa se separe. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Mikaela. Pe 1 octombrie 2020, Mikaela a implinit 11 ani. „Mikaela a implinit 11 ani. Incepand de astazi are propriul cont de Instagram. Și l-a dorit mult și i se parea incorect ca toți colegii ei sa aiba unul și ea nu. Daca aș lua-o de la capat, insa, aș face la fel”, a scris Iulia Albu atunci, in mediul online. Cum arata sora Iuliei Albu, Karin Vochița? Ii seamana foarte mult! Recent, pe contul personal de Instagram, Mikaela a publicat o fotografie in care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat. Artistul a facut anunțul in mediul online, intr-un videoclip publicat pe YouTube. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost sa discute cu fiicele…

- Nascut pe 14 noiembrie 1876, la Tulcea si decedat la 5 noiembrie 1937, la Iasi, Orest Tafrali a urmat studiile secundare la Tulcea si universitare la Bucuresti.Doctor in Litere lucrare sustinuta la Sorbona, in 1912 , de a lungul celor 61 de ani de existenta a ocupat functii insemnate, precum secretar…

- La Muzeul Universitații de Stat din Moldova se pastreaza un imens patrimoniu agonisit timp de aproape patru decenii de catre studenții Facultații de Biologie a Universitații de Stat din Moldova - sute de specii de animale aduse din diferite colțuri ale URSS incepand cu anul 1952. © Sputnik / Cezar…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a inițiat completari la cadrul legal existent pentru a putea acorda zile libere platite atat pentru parinții elevilor de pana la 12 ani care fac exclusiv școala online, cat și ai celor care studiaza in sistem hibrid, potrivit Digi24.Intr-o postare pe pagina sa de…

- Romanii au ieșit la vot duminica și și-au ales edilii, dar și președinții de Consilii Județene pentru urmatorii patru ani. Pe listele caștigatorilor s-au aflat și cațiva tineriIn urma primelor rezultate, Anca Alina Baciu are 24 de ani și a câştigat alegerile pentru funcţia de primar în comuna argeşeană…

- Fiul lui Tudorel Toader, Alexandru, va coordona disciplina ”Drept civil. Partea generala. Persoanele” in cadrul Facultatii de Drept a Universitații "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, acolo unde rector este tatal sau. Dupa aparitia in presa locala a unei scrisori anonime in care se sustinea, printre…

- Avocat, publicist, om politic, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat din Romania in perioada interbelica, Constantin Titel Petrescu s-a nascut pe 5 februarie 1888, la Craiova. Absolvent al Facultații de Drept a Universitații din București, el avea sa devina un avocat apropiat cercurilor socialiștilor…

- Workshopul cu tema "Restaurarea si revitalizarea Parcului Castelului Peles Sinaia", editia a sasea, se va desfasura in perioada 21-27 septembrie, anunta Casa Regala. Dezbaterea, coordonata de catre prof. univ. dr. Florin Stanica, prorector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara…