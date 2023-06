Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu șapte ani, Scooter a fost dus la un centru sa fie eutanasiat. Se nascuse cu un defect la picioare care parea ca il va impiedica sa mearga singur vreodata. Insa cineva l-a salvat. Acum a luat și un premiu.Scooter a fost desemnat cel mai urit ciine din lume, in cadrul unei competiții care se…

- Scooter, 7 ani, un caine chinezesc cu creasta, a fost desemnat „cel mai urat caine din lume”, in cadrul unei competiții care se desfașoara de 50 de ani in cadrul targului Sonoma-Marin din Petaluma, statul american California, relateaza The Guardian. Evenimentul promoveaza adopția animalelor și prezinta…

- Scooter a fost desemnat "cel mai urat caine din lume", in cadrul unei competiții internaționale care promoveaza adopția cainilor și prezinta caini cu povești extraordinare. O astfel de poveste are și Scooter.

- Presedintele SUA, Joe Biden da asigurari ca ”intentioneaza sa se intalneasca (…) in curand” cu omologul sau chinez Xi Jinping, o intalnire pe care o evoca de mai multe luni, in contextul in care relatiile Washingtonului cu Beijingului s-au tensionat dupa ce americanul l-a catalogat pe chinez drept ”dictator”,…

- Prof. dr. Sergiu Pasca, medic, om de știința și profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Universitatea Stanford din California, S.U.A. si unul dintre cel mai bine cotati cercetatori din lume in neurostiinte, a primit vineri, 28 aprilie, intr-un cadru festiv, titlul onorific de Doctor Honoris…

- Tesla a anunțat ca va construi o noua fabrica de baterii la Shanghai, lucrarile la aceasta urmand sa inceapa mai tarziu in acest an. Odata finalizata (lucru care se preconizeaza ca se va intampla in a doua jumatate a lui 2024), aceasta va fi capabila sa produca 10000 de Megapacks anual. Fiecare astfel…

- China l-a avertizat marti pe presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, sa nu "repete greselile dezastruoase din trecut" si sa o intalneasca pe presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen, afirmand ca aceasta nu ar ajuta pacea si stabilitatea regiunii, ci doar ar uni poporul chinez impotriva unui…

- Vladlen Tatarsky, pe numele sau real Maxim Fomin, a murit astazi, in urma unei explozii care a avut loc intr-o cafenea din Sankt Petersburg. Renumitul blogger rus a primit un premiu plin cu TNT. Alte 16 persoane care se aflau in incapere au fost ranite.