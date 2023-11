Stiri pe aceeasi tema

- In primele 10 luni ale anului 2023 in desfașurarea campaniei, la nivelul Poliției Locale a municipiului Bistrița au fost identificate 92 de persoane majore și 8 persoane minore ce practica apelarea la mila publica. Dintre acestea doar 44 sunt cu domiciliul in municipiul Bistrița, ceea ce reprezinta…

- Deficitul bugetar in 2023 va fi de 6,5% din PIB, in termen cash, in lipsa acțiunilor de corecție, se arata intr-o nota a Consiliul Fiscal (CF) care a pornit de la modul in care Guvernul a decis sa acționeze in vederea restrangerii cheltuielilor publice. ”Intrucat masuri de ordin fiscal nu pot avea efect…

- Veste de ultima ora pentru fermieri! Cadrul legal necesar pentru efectuarea plaților cuvenite fermierilor a primit unda verde in ședința de Guvern. Anunțul a venit de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). Executivul a aprobat, in sedinta din prima zi a acestei saptamani, Ordonanta…

- Importurile de grau, porumb, floarea soarelui si soia vor fi permise numai in baza unui acord de punere pe piata eliberat de Ministerul Agriculturii si doar pentru fermierii si procesatorii care demonstreaza ca au nevoie de aceste cantitati pentru completarea stocurilor, a declarat joi, la briefingul…

- Potrivit initiatorilor proiectului, a fost conceput ”avand in vedere faptul ca razboiul de agresiune din Ucraina a generat un impact major asupra operatiunilor de transport maritim in porturile ucrainene de la Marea Neagra”. Potrivit ministerului, ”cca 45% din fermierii romani sunt in imposibilitatea…

- Guvernul PSD-PNL și-a asumat raspunderea in Parlament pe proiectul de lege privind așa-zisele masuri fiscal-bugetare. Documentul privind noile praguri de impozitare dar și celelalte masuri care privesc sistemul bugetar este de acum public și oficial. Deși s-a renunțat la cateva dintre propunerile aruncate…

- Noi produse pe lista alimentelor cu preț redus: Ce transmite Ministerul Agriculturii despre prelungirea acestei masuri Noi produse pe lista alimentelor cu preț redus: Ce transmite Ministerul Agriculturii despre prelungirea acestei masuri Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, dorește…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) creste valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa in conditii avantajoase, in baza adeverintelor emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), iar “Programul de 3 ori subventia” devine “Programul de 5 ori subventia”,…