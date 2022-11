Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al guvernului german a declarat astazi ca este de competența Ucrainei sa decida cand sa organizeze discuții de pace cu Rusia, adaugand de asemenea, ca Moscova a fost reticenta in a participa la acestea, relateaza Reuters . Recent, Washington Post a relatat ca SUA au incurajat…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat miercuri ca a convenit cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ca cele doua țari sa inființeze un „hub de gaze naturale” in Turcia, relateaza agenția de presa rusa de stat RIA Novosti, potrivit The Moscow Times . In cadrul unei alocuțiuni in fața parlamentului…

- Petrunin, care era considerat un aliat extrem de apropiat al lui Putin, a fost unul dintre cei mai importanți directori ai gigantului energetic Gazprom și, de asemenea, vicepreședinte al prestigioasei Comisii pentru Energie a Parlamentului Rusiei. Petrunin a fost supranumit „copilul minune al gazului”…

- Un consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca cei doi recruți care au impușcat mortal 11 persoane și au ranit alte 15 intr-un poligon de tragere din regiunea rusa Belgorod ar fi comis atacul dupa o cearta pe teme religioase, scrie Reuters . Oleksii Arestovici, un consilier…

- Evoluția razboiului pe teren devine tot mai incerta, iar statele occidentale susțin in continuare pedepsirea Rusiei și susținerea Ucrainei. Dupa cucerirea orașului strategic Lyman, Ucraina a obainut o mare victorie, fapt ce a intrigat extrem de tare conducerea Rusiei, oferind o perspectiva imprevizibila…

- Ramzan Kadirov, liderul republicii autonome Cecenia, le transmite mamelor din republica sa iși pastreze calmul, pentru ca planul de mobilizare a fost deja depașit, astfel ca nu este voie de noi recrutari in Cecenia, dupa decretul președintelui Putin.„A avut loc joi o reuniune pe tema inrolarii locuitorilor…

