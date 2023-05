Cum arată piața românească a PC-urilor și tabletelor Lenovo, companie care in Romania are 300 de angajați și deține și un centru de cercetare, are 23% din piața locala a PC-urilor. Patru companii au trei sferturi dintr-o piața care a atins maximul istoric in 2021, cand pandemia a ajutat mult vanzarilor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

