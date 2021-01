Stiri pe aceeasi tema

- Investigația susține ca proprietatea, situata de-a lungul coastei sudice a Marii Negre a Rusiei, este de 39 de ori mai mare decât Monaco și dispune de un cazinou în interiorul unui conac de 17.691 metri, alaturi de un patinoar și podgorii. De asemenea, ancheta…

- Opozantul rus, condamnat la 30 de zile de inchisoare, duminica, imediat dupa ce s-a intors in Rusia, continua dezvaluirile despre Vladimir Putin. Aleksei Navalnii a publicat marți o vasta investigație ce il vizeaza pe președintele Rusiei și palatul opulent pe care acesta l-a construit la malul Marii…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…

- Arhiepiscopia Tomisului ii liniștește pe credincioșii dornici sa participe la slujba de Boboteaza de la malul Marii Negre și precizeaza ca s-a stabilit programul cu Jandarmeria Romana, astfel incat sa fie respectate toate regulile igienico-sanitare. Ca urmare a informațiilor aparute in spațiul…

- Actorul Sylvester Stallone si sotia lui, Jennifer Flavin, au achizitionat cu peste 35 de milioane de dolari o proprietate in Palm Beach (Florida), potrivit News.ro. Domeniul a fost construit in 2014 si are o suprafata de aproximativ 1,5 acri. Proprietatea, cu suprafata de peste 4.000 de metri…

- Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra muzeului, respingând recursul formulat de moștenitorii Veturiei Goga. Instanța Înaltei Curți a dispus, astfel, prin hotarâre,…

- Consiliul Județean Cluj a caștigat definitiv procesul privind Castelul de la Ciucea care gazduiește Muzeul Memorial ,,Octavian Goga”. Marți, 8 decembrie, Inalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat in ceea ce privește dreptul de proprietate asupra muzeului, respingand recursul formulat de moștenitorii…

- Domeniul transporturilor si, in sens mai larg, conectivitatea joaca un rol cheie in sustinerea cresterii economice durabile si in intensificarea relatiilor comerciale in regiunea extinsa a Marii Negre, considera ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Acesta a prezidat, marti, in calitate de Presedinte-in-Exercitiu…