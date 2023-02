Cum arata Manastirea Vacarești, capodopera arhitecturala care se afla in locul mall-ului Sun Plaza. Cu doar cațiva ani inainte de revoluție, o Manastire emblematica din București avea sa fie daramata. Ulterior, peste ea a aparut faimosul mall Sun Plaza, insa care este povestea Manastirii respective și cum arata aceasta? Manastirea Vacarești poate fi considerata o capodopera arhitecturala. Aceasta a fost un intreg ansamblul arhitectonic, construit intre anii 1716 și 1736, in stil brancovenesc. Cum arata Manastirea Vacarești, capodopera arhitecturala care se afla in locul mall-ului Sun Plaza Potrivit…