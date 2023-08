Stiri pe aceeasi tema

- Institutele, Institutele Naționale, Institutele Naționale de Cercetare aflate in coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului Romaniei, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Cercetarii, Inovarii, Digitalizarii, Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Academiei Romane care…

- Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat. Una dintre cele mai dure masuri luate de Guvern prevede desființarea, lichidarea sau comasarea instituțiilor de stat.Institutele, Institutele Naționale, Institutele…

- Comunicat de presa Cerere de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 30/2022 privind unele masuri pentru consolidarea capacitații instituționale și administrative a Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii și a Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis cere miercuri Parlamentului reexaminarea legii care adopta unele masuri pentru consolidarea capacitatii institutionale si administrative a Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si a Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, prin care se infiinteaza Grupul operativ…

- Premiera pentru serviciile de urgenta din Europa: Romania urmeaza sa devina prima țara, unde toate cladirile de blocuri nou construite vor trebui sa fie cartografiate 3D, astfel incat sa fie ușurat accesul fortelor de intervenție de urgența la locul precis identificat prin 112. Vineri, Guvernul Romaniei…

- Romania are, incepand de miercuri, un Consiliu stiintific si de etica in Inteligenta Artificiala, consultativ, in coordonarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID), un for de specialisti de renume ce isi pot oferi expertiza in folosul Guvernului, pentru dezvoltarea domeniului IA…

