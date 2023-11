Cum arată imperiul financiar întins al Hamas Israelul și-a dovedit pana in prezent neputința sa demonteze finanțele grupului Hamas. Observat dintr-un dintre cele mai stralucitoare restaurante din Istanbul, Bosforul arata sublim. Locul de desfașurare este unul preferat de mandarini, oameni de afaceri, celebritați minore și finanțatorii Hamas. Un barbat caruia America i-a impus sancțiuni pentru finanțarea gruparii islamiste iși descrie diferitele locuri in consiliu. „Este ridicol”, spune el despre acuzația Americii, dar in cele din urma recunoaște, „acum, daca te intrebi ce fac angajații noștri cu banii lor, de ce aș știi?” Hamas are trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

