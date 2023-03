Stiri pe aceeasi tema

- Paige VanZant (28 de ani), fosta luptatoare in cușca, face furori pe Instagram. A postat din nou poze incendiare și a ajuns la 3,2 milioane de urmaritori. Recent, un fan a intrebat daca „putem vedea mai mult?” și a fost direcționat spre pagina pe care americanca o deține pe „Only Fans”. ...

- Dupa mai bine de trei decenii pe micul ecran, Florin Calinescu a decis sa renunțe definitiv la cariera in televiziune. Fostul jurat de la „Romanii au talent’ are noi planuri profesionale. Florin Calinescu a fost jurat in emisiunea „Romanii au talent’, alaturi de Andra și Andi Moisescu. In vara anului…

- Andreea Antonescu a nascut o fetița perfect sanatoasa și a dat marea veste pe Facebook. Cantareața in varsta de 40 de ani spune ca, la 11 ani distanța de prima minune din viața ei, Sienna, astazi o traiește pe a doua. Este vorba despre fiica ei și a jurnalistului Victor Vranceanu. „Acum 11 ani am ințeles…