Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan a topit inimile fanilor cu o imagine induioșatoare din copilarie. Fosta concurenta din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui a cucerit prietenii virtuali cu fotografia in care era doar un bebeluș.

- Andra a avut o noua apariție de senzație. Așa cum ne-a obișnuit, artista a reușit sa surprinda din nou cu felul in care arata. Soția lui Catalin Maruța a aparut complet nemachiata in fața fanilor sai, care au avut ocazia sa vada cum este artista, de fapt, cand nu apare la TV. Cum arata Andra […] The…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au format una dintre cele mai indragite echipe de la America Express. Au dat tot ce au avut mai bun și au luptat, dar au fost primii eliminați. Cu cați bani au plecat acasa in urma participarii și ce mesaj au avut de transmis cei doi soți. Cleopatra Stratan, primul…

- Cleopatra Stratan a transmis un mesaj emoționant in mediul online, dupa eliminarea de la America Express - Drumul Soarelui. Soția lui Edward Sanda a vorbit despre aventura din Columbia, iar fanii au reacționat imediat.

- Reality-show-ul America Express 2023 vine la pachet cu numeroase provocari pentru concurenți, din multe puncte de vedere. Edward Sanda a facut foamea la un moment dat in competiție. Gestul sau a determinat-o pe Cleopatra Stratan sa reacționeze in mod neașteptat: „Atat de disperat ești?”. Provocarea…

- Ediția de marți, 7 noiembrie 2023, a reality-show-ului America Express de la Antena 1 a fost plina de gesturi și evenimente neașteptate atat pentru concurenți, cat și pentru telespectatori. Episodul 14 al emisiunii i-a șocat pe romani, finalul sau aducandu-i in prim-plan pe Cleopatra și Edward Sanda.…

- Momentele tensionate au continuat pentru cel mai tanar cuplu din competiție. Edward Sanda și Cleopatra Stratan au fost protagoniștii unor scene de neimaginat la America Express. Comportamentul cantarețului a scos-o din minți pe fiica lui Pavel Stratan. Artista a cedat din cauza soțului. Tensiunea crește…

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…