Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Iași și-a dat soțul in judecata și a cerut un ordin de protecție impotriva acestuia, doar pentru a-l obliga, in realitate, sa doarma in alta camera. Aceasta a incercat sa se razbune pe crizele de gelozie ale soțului și l-a dat in judecata pentru ca ar fi amenințat-o cu moartea, cerand și...…

- Știți cum ne intrebam in 2012 ce anume ai facut de „sfarșitul asta de lume”? Ei bine, așa va intrebam acum. Ce anume faceți de palindromul asta? Sau, mai precis, ce faceți la 21:21? Ziua de astazi este una istorica. Suntem pe 21 ianuarie, in anul 2021, in secolul 21. Acest lucru se va mai... View Article

- Ministrul politiei statului Victoria, Lisa Neville, a anuntat ca s-au luat masuri de combatere a soarecilor din camerele de hotelul in care sunt carantinati jucatorii inaintea turneului de tenis Australian Open, primul de Grand Slam al anului, si a recomandat ca jucatorii sa nu hraneasca rozatoarele,…

- Dificila situația inainte de Australian Open. 72 de sportivi au fost puși in carantina și nu se mai pot antrena decat in camera de hotel: fac yoga, aerobic, altceva nici n-au ce sa faca. Asta pentru ca mai multe persoane din avioanele in care au calatorit de la Doha la Melbourne au fost testate pozitiv...…

- Simona Halep a anunțat ca va participa la turneul de la Abu Dhabi, care incepe marți, 5 ianuarie. Competiția este ca o pregatire pentru primul turneu de Grand Slam al anului – Australian Open. La Melbourne, insa, mai mulți proprietari de apartamente de lux dintr-un hotel in care urmeaza sa fie carantinați…

- ​L'Equipe a publicat conditiile pe care trebuie sa le respecte jucatorii, jucatoarele de tenis si staff-urile lor la Australian Open, turneu care ar urma sa se desfasoare între 8 si 21 februarie 2021, si nu din 18 ianuarie, cum era programat initial.Potrivit conditiilor intrate în…

- Nu credem ca mai trebuie sa facem prezentarile. Pe Andia o știți deja de pe „Slabiciuni” sau „Salcamii”, iar pe Spike, well, de pe vreo cateva albume, zeci de piese, știți voi. Acum cei doi au lansat a doua piesa impreuna, numita „Anotimpuri”. „Anotimpuri” este o piesa superba de dragoste, care vorbește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca se va reveni la declaratia pe propria raspundere pentru circulatia pe timpul noptii, anuntand ca aceasta declaratie ar putea fi acceptata si in varianta online. "Aici putin ne-am mai imbunatatit. E posibil sa se accepte pe format online, adica…