Cum arată Amber cea mai urâtă mașină din lume? Amber (Chihlimbar – trad.), noul model de mașina electrica, lansat de uzina ruseasca Avtotor a fost catalogat ca fiind unul dintre cele mai urate autoturisme din lume. Acesta va fi lansat in ultimul trimestru al anului viitor. Deja, in mediul online au aparut mai multe imagini cu Amber, noul model de mașina electrica. Pe parcursul unui an, uzina Avtotor planuiește sa produca 50.000 de unitați pe an. In ceea ce privește bugetul alocat pentru dezvoltarea designului unui vehicul electric compact, acesta este de peste 480 de milioane de ruble (4,8 milioane de euro). Uzina are in plan și crearea unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Politehnic din Moscova (Polytech) a prezentat, luni, 18 decembrie, prototipul Amber (n.r. Chihlimbar), viitoarea mașina electrica pe care o dezvolta uzina Avtotor din Kaliningrad, a informat agenția RBC. Fotografii cu prototipul viitoarei mașini electrice au declanșat un val de ironii pe…

- Uzina ruseasca Avtotor din Kaliningrad va lansa propria mașina electrica, denumita „Amber" (Chihlimbar - trad.) in ultimul trimestru al anului viitor, scrie site-ul specializat Autostat.ru. Pe internet au aparut imagini cu prototipul acestei mașini, despre care site-ul menționat spune ca ar trebui sa…

- Oficialul rus a adaugat ca este vorba in mare parte de o decizie politica, dar ca Rusia va continua sa-si exporte cerealele, intrucat are cumparatorii sai."Volumele noastre de export de grane, tinand cont de incetarea acordului privind cerealele, nu au scazut in niciun caz, chiar au crescut usor", a…

- Rusia planuiește o lovitura de anvergura in economia mondialaDupa o recolta record, Rusia intentioneaza sa exporte peste 65 de milioane de tone cereale, conform datelor Guvernului de la Moscova, transmite DPA, relateaza Agerpres.Cu o recolta de peste 151 de milioane de tone cereale si legume - inclusiv…

- Serviciile secrete ucrainene – antrenate de catre Agentia Centrala americana de Informatii (CIA) – folosesc asasinate tintite impotriva inamicului rus, conform unei anchete din ziarul The Washington Post. Cotidianul american scrie ca Kievul se afla la originea atentatului comis in august 2022 in apropiere…

- Uniunea Europeana acorda 24 de milioane de euro Romaniei. Acești banii sunt pentru porturile maritime din Romania, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Schema a fost aprobata in conformitate cu cadrul temporar de criza și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie…

- Egiptul a ales sa cumpere cereale din Romania și Bulgaria, deși partenerul tradițional este Rusia, care a și redus drastic prețurile. Achizitia cuprinde 60.000 tone de grau din Romania, care va fi livrat in perioada 10-20 noiembrie, si 110.000 tone de grau din Romania si Bulgaria, care va fi livrat…

- Moscova a ridicat, de asemenea, restrictiile la exportul de combustibil deja acceptat la export de catre Caile Ferate Ruse si Transneft inainte ca saptamana trecuta sa fi fost anuntata interdictia initiala. Interzicerea pe termen nedefinit a exporturilor pentru toate tipurile de benzina si motorina…