Cum aleargă dulăii, fără botnițe, în parcuri. Sunt mai periculoși decât maidanezii Tragedia de la Lacul Morii trage multe semne de intrebare și semnale in aglomerația urbana a Bucureștiului. Bucureștenii cer ca stapanii sa-și scoata cainii cu lesa și botnița in parcurile din București. Pe langa tragediile provocate de maidanezii care continua sa ucida oameni in Romania, cetateanul obisnuit are de infruntat pe strazi si in parcuri inca o amenintare. Tot din partea cainilor, insa, de aceasta data, a celor cu stapan. Stapan care, de multe ori, nici nu-si merita apelativul, pentru ca in realitate, nu stapaneste nici animalul, nici legislatia care il obliga la anumite precautii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV nu trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, transmite Comisia Europeana. Codurile CAEN, citate in Ordonanta de Urgenta, respecta activitatile prevazute in regulament, ar considera institutia, potrivit unor surse citate de Antena 3. OMV Petrom se afla intr-un conflict deschis cu autoritatile fiscale…

- Se anunța proteste de amploare la Primaria Capitalei, dupa moartea Anei Oros, femeia care a murit dupa ce a fost ataca de caini in zona Lacul Morii, acolo unde alerga. Autopsia a scos la iveala faptul ca femeia a murit din cauza unei sangerari masive, dupa ce a fost mușcata de caini in zona aterei femurale.…

- “Am inceput deja verificarile amanuntite asupra modului in care este calculata cifra de afaceri, nu numai a companiei OMV Petrom, ci a tuturor companiilor care pot sa intre sub incidenta Ordonantei de Urgenta 186. Cand vom fi finaliza aceste verificari, vom sti cu exactitate care dintre companiile din…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) va dezbate pe 14 decembrie, sesizarile depuse de USR și Forța Dreptei la modificarile aduse Codului Fiscal. Guvernul a adoptat in vara o ordonanța prin care se suprataxau contractele part-time și au fost majorate o serie de taxe.Executivul s-a gandit deja la un…

- Partidul Social Democrat NU este de acord cu introducerea unei taxe pentru energia auto-produsa din surse regenerabile. Pe cale de consecința, atunci cand ordonanța de urgența va ajunge in dezbaterea parlamentara, PSD va depune amendamente pentru inlaturarea prevederilor care descurajeaza investițiile…

- PSD a anuntat, luni, intr-un comunicat oficial, ca nu este de acord cu introducerea unei taxe pentru energia auto-produsa din surse regenerabile. Social-democratii mentioneaza ca atunci cand ordonanta de urgenta va ajunge in dezbaterea parlamentara, PSD va depune amendamente pentru inlaturarea prevederilor…

- Indelung discutata, problema pensiilor speciale din Romania ar putea avea in curand o soluție. Un Proiect de Ordonanța aflat in lucru incearca sa o rezolve schimband criteriile fundamentale, cum ar fi varsta de pensionare, la mai toate categoriile vizate. In exclusivitate, Puterea.ro va prezinta ce…