- Autostada Sudului ar urma sa aiba 550 de kilometri. „Este un proiect important pentru foarte mulți investitori care au investiții mari in zona, ma refer in primul rand la Craiova. Va duce la creșterea potențialului turistic in Defileul Dunarii și va asigura accesul facil la stațiunile…

- El a anuntat, in cadrul unei declaratii de presa de la Palatul Victoria, ca se intentioneaza dezvoltarea mai multor proiecte in parteneriat public-privat. „Unul vizeaza autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni in lungime de 100 de kilometri si va include si un pod peste Prut, astfel incat autostrada sa se…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, si directorul general al Agentiei Turismului a Republicii Moldova, Stanislav Rusu, au participat vineri, la Fintesti, la prezentarea cramei Lacerta, o investitie de peste 8 milioane de euro. Cu acest prilej, cei doi demnitari au oferit detalii despre proiectul comun…

- Practic, cetatenii nu vor mai avea niciun cuvant de spus, in alegeri, in privinta directiei pe care o urmeaza Romania, intrucat tot ceea ce va stabili "Comitetul lui Dragnea" devine obligatoriu pentru orice guvernare va veni ulterior", mai avertizeaza PNL. Actul normativ prevede inființarea Comisiei…

- Liberalii cer demisia din functie a premierului Viorica Dancila, a declarat, vineri, presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului este o decizie care trebuie bine cumpanita, dar nu se va rata ocazia sa se depuna in actuala sesiune parlamentara.…

- Traficul este aglomerat pe Valea Prahovei, pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe sensul catre munte, unde s-au format coloane de masini si se circula cu 20 de kilometri pe ora, informeaza Politia Romana. Se circula in conditii dificile din cauza numarului de masini si pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti,…

- Lucian Avramescu Sunt la București, satul cel mare al Romaniei, unde barfele circula in viteza pe ulita bulevardelor inghesuite, unele vechi din vremea lui Carol I. Primesc barfe, informatii, particip sezonier, nerabdator sa ma intorc la Sangeru, la reuniuni de cinci inși, in jurul unui pahar cu vin…

- Accident grav pe autostrada care leaga Lugoj de Deva. Soferul unui tir a murit iar intreaga incarcatura - tone de apa imbuteliata - s-a rasturnat pe sosea.Accidental a avut loc noaptea, in jurul orei 23:00, pe autostrada A1 intre Traian Vuia și Margina.