Cum aflii norma de poluare a unei mașini. Unde este menționată aceasta? In cazul in care in Romania va reaparea taxa de poluare, trebuie sa știi din timp unde te incadrezi. Cum aflii norma de poluare a unei mașini și unde este menționata aceasta? Registrul Auto Roman le ofera posesorilor de mașini informații cu privire la modul in care pot identifica norma de poluare a vehiculului. Avand in vedere ca exista mai multe tipuri de carți de identitate (CIV), situația este urmatoarea: Cum aflii norma de poluare a unei mașini. Unde este menționata aceasta? Pe CIV de tip nou, norma de poluare poate fi identificata in doua locuri: – la punctul 6 – Numar national de registru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

