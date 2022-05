Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, autoritațile regiunii autonome Gagauzia s-au ciondanit cu Chișinaul pe tema panglicii Sf. Gheorghe, devenita peste noapte simbol al invaziei rusești din Ucraina, incercand de doua ori sa anuleze interdicția votata de Parlamentul Republicii Moldova. Reporterii Libertatea au mers…

- "Razboiul din Ucraina, pornit in mod ilegal de Rusia, a creat multe probleme in vecinatate, legate nu doar de provocarile de securitate din regiune, pentru securitatea europeana si euroatlantica, ci si pentru tarile vecine Ucrainei, iar Republica Moldova a trebuit sa faca fata unui numar mare de refugiati",…

- Artista Irina Rimes a vorbit, intr-o postare pe contul oficial de Facebook, despre perioada pe care o traversam si care pentru vedeta are implicatii deosebite. „Acum sunt in Paris si oamenii ma intreaba - «Cum e la voi? Romania ce zice? Ah, dar familia ta e in Moldova, nu? Voi aveti Transnistria! Da’…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia crește prețul metalelor folosite pentru fabricarea mașinilor, de la aluminiu in caroserie la paladiu in convertizoarele catalitice pana la nichelul de inalta calitate din bateriile vehiculelor electrice, iar șoferii sunt cei care probabil vor plati la final factura acestor…

- In contextul noilor negocieri dintre Rusia și Ucraina așteptate sa aiba loc astazi, ministrul rus de externe spune ca daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv.Razboiul de la granița cu Romania evolueaza de la ora la ora. Rușii susțin ca…

- Cea de-a doua runda de negocieri intre delegatiile rusa si ucraineana privind un posibil acord de incetare a focului in Ucraina poate avea loc miercuri, potrivit unui anunt facut de Kremlin, transmit EFE si TASS. “Astazi (miercuri – n.r.), in a doua jumatate a zilei, spre seara, delegatia noastra…

- Producatorul local de medicamente Terapia Cluj este atent la razboiul din Ucraina. Producatorul de medicamente are deja exporturi, reprezentante pentru vanzarile de medicamente fabricate in Romania sau planuri de extindere in țara atacata de Rusia. In același timp, un alt producator roman de medicamente,…

- In Uniunea Europeana, media dependenței de Rusia este de 41% din consum. Dintre țarile europene, Romania are cele mai mici exporturi de produse citre Rusia, dar și cele mai reduce iporturi de gaze rusești.