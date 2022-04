Cum afectează natura, ecologia și sănătatea omului cîmpiile care ard? Cimpiile care ard au un impact semnificativ asupra naturii, ecologiei și sanatații omului, deoarece, ca urmare a arderii incomplete a 1 tona de biomasa vegetala, se formeaza aproximativ 100 kg de substanțe gazoase și volatile - funingine, dioxid de carbon și monoxid de carbon, oxizi de azot și sulf, benzopiren și altele. Funinginea este un puternic poluant aerosol al atmosferei și un cancerigen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

