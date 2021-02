Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe locul 18 in lume și pe locul 6 in Uniunea Europeana, la capitolul vaccinare. Au fost administrate 42,2 milioane de doze de vaccin in 51 de tari pe pe tot globul. Aproximativ 2,43 milioane de oameni sunt vaccinati intr-o zi, potrivit alephnews.ro. Dintre tarile UE, pe primul loc este…

- ”Respinge, ca nefondat, recursul in casatie formulat de recurenta inculpata Bica Alina Mihaela impotriva deciziei penale nr. 284 din data de 27 noiembrie 2019 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 Judecatori, in dosarul nr. 3067/1/2018. Definitiva”, se arata in decizia instanței. Recursul…

- ”Respinge, ca nefondat, recursul in casatie formulat de recurenta inculpata Bica Alina Mihaela impotriva deciziei penale nr. 284 din data de 27 noiembrie 2019 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 Judecatori, in dosarul nr. 3067/1/2018. Definitiva”, se arata in decizia instanței. Recursul…

- Dupa ce au dat-o-n bara, nefiind capabili sa-l țina in arest, in baza unor probe solide, procurorii DIICOT incearca, acum, sa-l bage din nou dupa gratii pe Alex Bodi, in dosarul pe care l-au ținut cinci ani la sertar.

- Liderul interlop Amedeo, doborat la varsta de numai 52 de ani de noul coronavirus, era un pesonaj temut la Constanța, orașul in care reușise sa se impuna in lumea borfașilor. Cu toate ca era foarte cunoscut in mediile infracționale, acesta a reușit sa pastreze discreția, cu toate ca, la un moment dat,…

- Alexandru Nicolae Bodi implinește astazi 36 de ani și, totodata, iși serbeaza și ziua onomastica, fara avioane private, fara jacuzzi și fara șampanii scumpe. In schimb, daca a facut cerere din timp, ar putea avea parte de o masa copioasa, cu biscuiți din belșug, fructe sanatoase, 80 de grame de carne…

- Romania a reusit sa recastige increderea investitorilor si a institutiilor internationale intr-un an foarte dificil, in care tari cu economii dezvoltate precum Anglia sau Italia au suferit retrogradari, considera ministrul Finantelor, Florin Citu. "Cel mai mult in acest an am reusit sa recastigam increderea…

- Asasinul cu sange rece care a participat la crima care a ingrozit Romania este „absolvent” al unui stagiu de formare civica, pe care l-a urmat dupa ce a fost implicat intr-o alta fapta penala savarșiva cu violența