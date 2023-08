Stiri pe aceeasi tema

- Gheboasa, fost concurent la „Survivor“ Romania 2023, a fost amendat dupa ce a cantat o melodie cu versuri obscene la festivalul Untold. Cantarețul a anunțat ca va contesta in instanța amenda de 1.000 de lei primita de la Jandarmeria Cluj.

