Stiri pe aceeasi tema

- Iubirea plutește-n aer pentru Edward Sanda și Cleopatra Stratan! Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, artistul a povestit unde iși va petrece sarbatorile de iarna alaturi de fiica lui Pavel Stratan! Edward, indragostit pana peste masura de Cleopatra!

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au cucerit Internetul cu povestea lor de dragoste. Cleo a implinit 18 ani, a fost ceruta in casatorie și a primit binecuvantarea tatalui, celebrul Pavel Stratan (49 de ani), omul care i-a ghidat cariera de la varsta de 3 ani. Click! a stat de vorba cu viitorul socru…

- Zilele trecute, Cleopatra Stratan și-a serbat majoratul alaturi de familie și de cei mai apropiați prieteni. De langa ea nu a lipsit, nici macar o secunda, iubitul ei, Edward Sanda, care a cerut-o de soție in urma cu cateva zile. Acum, Pavel Stratan rupe tacerea despre logodna Cleopatrei cu Edward Sanda.…

- In ziua in care Cleopatra Stratan a implinit 18 ani, Edward Sanda, iubitul ei, a cerut-o in casatorie, chiar in cadrul petrecerii de majorat. Acum, actorul Dan Badea și-a exprimat dorința de a le fi naș celor doi.„Noi tot glumeam cand ne vedeam și cand am auzit ca au o relație atat de frumoasa și i-am…

- Cleopatra Stratan s-a bucurat de cel mi frumos majorat, ieri dupa-amiaza, iar acum, artista a facut primele declarații, dupa ce a fost ceruta in casatorie chiar de ziua ei. Fiica lui Pavel Stratan a dezvaluit și ce planuri de viitor alaturi de Edward Sanda.

- A devenit celebra la varsta de doar trei ani datorita piesei Ghița, iar marți, 6 octombrie, Cleopatra Stratan a implinit varsta majoratului. Solista formeaza un cuplu cu artistul Edward Sanda (23 de ani) care a cerut-o in casatorie in noaptea in care a implinit 18 ani. Cererea in casatorie a avut loc…

- La petrecerea organizata ieri, in cinstea majoratului fostului copil teribil al muzicii, iubitul sau, Edward Sanda (23 ani) a pregatit un moment cu adevarat special. In genunchi, a intrebat-o pe fiica lui Stratan daca vrea sa-i devina soție și i-a oferit un frumos inel de logodna. Cleopatra s-a farstacit…

- In primul minut in care a devenit oficial majora, Cleopatra Stratan a primit poate cel mai frumos cadou pe care il aștepta. Iubitul ei i-a pus pe deget inelul de logodna și i-a jurat sa-i fie alaturi toata viața. Deși ambii sunt extrem de tineri, 18 și respectiv 23 de ani, știu foarte bine ca destinul…