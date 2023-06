Cum a intrat în istorie acarul Păun. Accidentul feroviar de la Vintileanca In societatea romaneasca, accidentele feroviare au aparut imediat dupa ce statul a construit, cu mari eforturi, o retea care sa raspunda nevoilor coagularii unitatii nationale, a pietei economice, dar si a societatii romanesti. Frecventa accidentelor, cel putin pentru perioada primului secol feroviar, nu a fost una foarte mare, iar memoria colectiva a pastrat putine amintiri ale unor asemenea evenimente. Asa se face ca un accident de talia celui de la Ciurea, din 1917, care, prin numarul mare al victimelor, a fost o tragedie de proportii, este mult mai putin cunoscut decat accidentul de pe linia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Istorie și Arheologie a Banatului, urmașa organizației care a stat la baza inființarii actualului Muzeu Național al Banatului lanseaza, luna aceasta, o provocare generoasa – Logics and shapes (sculpture studio), in care cuprinde cei mai reprezentativi sculptori ai noii generații. 12 tone…

- Societatea de Istorie și Arheologie a Banatului lanseaza, luna aceasta, o provocare generoasa – Logics and shapes (sculpture studio), care cuprinde cei mai reprezentativi sculptori ai noii generații. 12 tone de andezit, oțel și metal vor deveni arta contemporana, vie. Logics and shapes (sculpture studio)…

- 12 tone de andezit, oțel și metal vor deveni arta contemporana, vie, prin intermediul a șase creatori. Provocarea a fost lansata de Societatea de Istorie și Arheologie a Banatului, urmașa organizației care a stat la baza inființarii actualului Muzeu Național al Banatului.

- Societatea de Istorie și Arheologie a Banatului, urmașa organizației care a stat la baza inființarii actualului Muzeu Național al Banatului lanseaza, luna aceasta, o provocare generoasa - Logics and shapes (sculpture studio), in care cuprinde cei mai reprezentativi sculptori ai noii generații. 12 tone…

- Circulatia tramvaielor de pe liniile 7, 19 si 25 a fost blocata vineri dupa-amiaza pe Soseaua Giurgiului, la Raducanu Cristea, pe sensul spre Sura Mare, din cauza tamponarii a doua tramvaie, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB)."Pe Soseaua Giurgiului, la Raducanu Cristea, sens CFR Progresul,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat Declaratia privind Planul de Actiune pentru Accidentele Vasculare Cerebrale in Europa (SAP-E), care isi propune reducerea numarului acestora. Conform unui comunicat al Ministerului Sanatatii, planul este dezvoltat de European Stroke Organization si Stroke…

- SC Termo Ploiesti SRL anunta incheierea sezonului de incalzire 2022-2023, incepand cu data de 27.04.2023, fiind indeplinite conditiile legale pentru oprirea furnizarii caldurii in sistem centralizat. Societatea anunta ca au fost indeplinite conditiile legale pentru sistarea livrarii caldurii in sistem…

- Accident rutier in prima zi de Paști pe DN1B (Buzau-Ploiești), la ieșire din Ulmeni, accident rutier, 2 autoturisme implicate. Conform Poliției, o buzoianca de 56 de ani, care conducea un autoturism in direcția Ploiești-Buzau, a intrat in coliziune cu o mașina care venea din sens opus, condusa de un…