Stiri pe aceeasi tema

- Un actor de la Hollywood, impreuna cu cele doua fiice ale sale, de varste mici, au murit dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit in Marea Caraibilor, joi, relateaza NBC News. Christian Oliver, de 51 de ani, era cunoscut pentru roluri in filmele „Speed Racer”, „The Good German” sau „Valkyrie”,…

- Actorul german Christian Oliver, cunoscut pentru rolurile sale din filmele Speed Racer si Salvati de clopotel, a murit impreuna cu cele doua fiice ale sale intr un accident de avion in Caraibe, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.Avionul privat s a prabusit joi in ocean la cateva momente dupa…

- Actorul german Christian Oliver, cunoscut pentru rolurile sale din filmele "Speed Racer" si "Salvati de clopotel", a murit impreuna cu cele doua fiice ale sale intr-un accident de avion in Caraibe, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.Avionul privat s-a prabusit joi in ocean "la cateva momente…

- "Avionul s-a prabusit in apele Marii Galbene dupa ce a decolat de la o baza aeriana din Gunsan, la 178 de kilometri sud de Seul", a raportat agentia sud-coreeana de presa.Pilotul, care a reusit sa se catapulteze din avion, a fost salvat, a informat Yonhap.Ministerul sud-coreean al Apararii a refuzat…

- Un avion de lupta american F-16 s-a prabusit in Marea Galbena luni, in Coreea de Sud, in cursul unui exercitiu de antrenament. „Avionul s-a prabusit in apele Marii Galbene dupa ce a decolat de la o baza aeriana din Gunsan, la 178 de kilometri sud de Seul”, a raportat agentia sud-coreeana de presa. Pilotul…

- Joseph Emerson, pilotul companiei Alaska Airlines a incercat sa opreasca motoarele unui avion de pasageri in timpul zborului, in 22 octombrie. Acesta se drogase inainte de a pilota avionul cu ciuperci halucinogene.

- Joseph Emerson, pilotul companiei Alaska Airlines care ar fi incercat sa opreasca motoarele unui avion de pasageri in timpul zborului, in octombrie, a fost pus sub acuzare marti, in fata unui tribunal din Oregon, pentru 84 de capete de acuzare.

- Alerta meteo la nivel mondial: posibil impact catastrofal asupra planeteiLumea a depașit, in premiera și pentru scurt timp, limita de incalzire de 2 grade. Astfel, a fost depașit un prag crucial ceea ce ar putea avea un impact catastrofal asupra planetei, avertizeaza specialiștii, informeaza Mediafax.Temperatura…