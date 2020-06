Doctorul Raed Arafat a venit in Romania in anul 1981, la doar 16 ani. A venit sa studieze medicina și nu a mai plecat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a povestit la Digi 24 care a fost prima amintire legata de Romania.

“Prima situație cu care m-am confruntat este ca trebuia sa ajungem la un camin și șoferul de taxi mi-a zis ca ma costa 50 de dolari in loc de 50 de lei. Asta a fost prima mișcare cand am ajuns și am aterizat la București. Era totul diferit, dar nu neaparat totul in sens negativ. Erau oameni foarte ok, reguli foarte ciudate impuse de regimul de atunci……