Cum a fost arestat ultimul naș al mafiei siciliene, Matteo Messina Denaro Un șef al mafiei italiene considerat ultimul naș al mafiei siciliene a fost arestat dupa ce anchetatorii au primit o informație conform careia unul dintre cei mai cautați criminali din lume ar fi urmat un tratament medical pentru o tumoare la o clinica cunoscuta din Palermo, au declarat surse din cadrul poliției, citate de The Guardian. Matteo Messina Denaro, in varsta de 60 de ani, care se ascunde din 1993, a fost prins la ieșirea din unitatea medicala privata La Maddalena de la periferia orașului sicilian, unde forțele speciale au stat de paza de cand autoritațile au aflat prima data despre… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

- Presupus șef al mafiei Cosa Nostra din Sicilia, Messina Denaro este suspectat ca a fost implicat in uciderea a zeci de persoane, inclusiv a faimoșilor magistrați Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, scrie The Guardian.Matteo Messina Denaro, considerat a fi ultimul „naș” al mafiei siciliene și unul…

