Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca toate țarile din Europa trebuie sa acționeze la unison pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Francezul a pledat inaintea summitului de la Bruxelles pentru coordonarea masurilor antiepidemice la nivelul Uniunii Europene. „Al doilea val epidemic…

- Ministerul Sanatații a dat o noua informare referitoare la starea de sanatate a medicului roman Catalin Denciu, transferat la un spital din Bruxelles pentru tratarea unor arsuri grave. Din pacate, medicul este inca in stare grava. Reprezentanții Spitalului Militar Regina Astrid din Bruxelles care il…

- Autoritațile franceze pregatesc o varianta de lockdown de lunga durata, care sa țina probabil pana cand vaccinul anti-covid va incepe sa iși faca efectul. Premierul francez, Jean Casteux a declarat ca „Va trebui sa traim cu virusul mult timp” și de aceea guvernul lucreaza la un set de reguli care vor…

- Tenismenul Horia Tecau, locul 21 ATP in clasamentul de dublu, a fost infectat cu coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de sportiv pe pagina sa de Facebook. “In urma unui control de rutina, am iesit pozitiv pentru Covid-19. Nu am niciun simptom, dar incurajez cu tarie pe oricine mi-a fost aproape in…

- Ministrul Economiei a anunțat pe Facebook ca luni a fost diagnosticat cu coronavirus. Virgil Popescu spune ca nu are simptome grave și ca este increzator ca va trece peste aceasta perioada. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am…

- Cristiano Ronaldo, testat pozitiv pentru noul coronavirus, "se simte bine", a asigurat selectionerul nationalei de fotbal a Portugaliei,Fernando Santos, citat de AFP. "Respectam toate masurile de securitate... si totusi s-a intamplat", a afirmat, surprins, Fernando Santos, intr-o conferinta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, se afla in secția Reanimare, dupa ce a fost testat pozitiv la Covid-19, pentru a doua oara. „În legatura cu informațiile publicate pe rețelele de socializare, în legatura cu starea mea de sanatate vin cu o precizare, pentru a nu…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, a anuntat ca se afla in autoizolare dupa ce un contact apropiat a fost testat pozitiv pentru COVID-19, informeaza agentia cipriota de presa CNA. ''Ieri am fost informata ca un contact apropiat a fost…