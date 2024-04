Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și Joseph se casatoresc religios. Dupa luni intregi de așteptare, indragostiții s-au hotarat sa faca petrecerea in Romania și nu in Franța, așa cum planuisera inițial. In decembrie 2022, Anda Adam s-a casatorit civil cu Yosif Eudor Mohaci. Cantareața a fost cea care a dat marea veste pe Instagram,…

- Natalia Mateuț iși sarbatorește mama! Co-prezentatoarea Xtra Night Show a plecat in vacanța cu familia, pentru a celebra aceasta zi speciala! Natalia Mateuț are o relație foarte speciala cu mama ei, astfel ca fiecare moment petrecut impreuna este de vis.

- O cantareața a trecut prin momente de coșmar in perioada adolescenței. A avut o relație cu un barbat dependent de jocuri de noroc, iar parinții lui o agresau. A fost nevoita sa fuga cu fiica ei iarna, de teama socrilor.

- Dana Rogoz a facut o petrecere in padure de ziua de naștere a fiului ei. Vedeta a avut grija sa il surprinda pe copilului ei pe cinste cu ocazia zilei in care a implinit varsta de 10 ani. Ce a marturisit actrița, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Este sarbatoare mare pentru Mira. Cantareața implinește 29 de ani și este mai fericita ca oricand. Traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Levi Elekes, iar muzica ei se aude des la radio, avand mult succes in industria muzicala. Pentru a marca aceasta zi, a publica tși un videoclip, insoțit…

- Oana Zavoranu și doctorul Bogdan Furtuna au ajuns de la prieteni, la dușmani. Iata cum au ajuns cei doi sa colaboreze, de fapt. "Querida" a facut declarațiile momentului, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, pentru Xtra Night Show.

- Claudia Patrașcanu a rabufnit dupa ultimele declarații pe care Gabi Badalau le-a facut pentru Xtra Night Show. Cantareața face acuzații extrem de dure la adresa acestuia, dar și a familiei lui, și spune ca nu mai poate sa taca și sa se abțina. Vedeta susține ca barbatul și familia acestuia ii fac foarte…

- Fostul capitan si selectioner al echipei nationale a Romaniei, Gheorghe Hagi, considerat "Regele" fotbalului romanesc, implineste, luni, 59 de ani. Tot luni, Farul Constanta, echipa patronata si antrenata de Gheorghe Hagi joaca in deplasare, cu FCSB, in etapa a XIV-a din Superliga, potrivit news.ro"Regele"…