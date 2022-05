Stiri pe aceeasi tema

- Jill Biden, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii s-a intalnit astazi cu Carmen Iohannis și cu Klaus Iohannis. Președintele Romaniei a postat doua fotografii de senzație și a pus și o descriere postarii. Iata ce imagini sunt pe pagina lui personala de Facebook!

- Majorarea prețului la carburanți sau la ingrașaminte sunt doar doua dintre cauzele ce ar putea duce la dublarea prețului materiilor prime din agricultura, susțin fermierii. Dinspre Ministerul Agriculturii lucrurile nu se vad insa așa, estimarile fiind mult mai optimiste. Intrebat de puterea.ro, ministrul…

- Elena Lasconi, in varsta de 50 de ani, a fost vedeta Pro TV aproape 25 de ani, insa din toamna anului 2020, aceasta a luat-o pe alt drum. Elena a devenit primar in Campulung Muscel și spune ca acest lucru o mulțumește, astfel ca nu regreta ca a luat decizia de a se retrage de pe micile ecrane. „Cei…

- Sadhguru, cel mai cunoscut Yoghin dun lume, a plecat intr-o calatorie cu motocicleta din Marea Britanie și pana in India, iar in drumul sau a ajuns și in București. Jaggi Vasudev, guru indian, cunoscut sub numele de Sadhguru, fondator al miscarii „Salveaza Solul", a venit la noi in țara pentru a trage…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare in Dosarul ”Gala Bute”, a declarat, joi, ca decizia instantei este o marșavie si o bataie de joc, existand alte spete asemanatoare in care s-a impus rejudecarea. „Este o marsavie, o bataie de joc,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie, joi, cu presedintele SUA Joe Biden si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inainte de inceperea lucrarilor summit-ului NATO de la Bruxelles, potrivit fotografiilor puse la dispozitie de Administratia Prezidentiala. In imagini, presedintele…

- „Romania se afla acum in prima linie a democrației occidentale și contam pe sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru a o apara impreuna.Acesta este mesajul principal pe care i l-am transmis astazi doamnei vicepreședinte al SUA, Kamala Harris, pe care am asigurat-o de deplinul nostru angajament in…

- Cei mai importanți oameni din NATO vor fi maine la baza militara de la Mihail Kogalniceanu, anunța Antena3, citand surse. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, și președintele Romaniei Klaus Iohannis vor merge vineri, 11 februarie, la baza militara…