Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj al INSCOP arata ca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, cu 26%. Pe locul doi se afla prim-ministrul Marcel Ciolacu (24%), iar pe locul trei este liderul AUR, George Simion, cu 13%. Sondajul a fost facut in…

- Cozmin Gușa dezvaluie ca ramane alaturi de George Simion, insa doar cu ”sufletul”. Nu mai candideaza, spune Gușa, dispare din cursa pentru Primaria Capitalei, așa cum a și aparut. De patru ore ar fi avut nevoie Gusa sa se decida, iar motivul invocat, refuzul lui George Simion de a fi o alternativa…

- Președintele Consiliului Național al PSD, senatorul Vasile Dincu, a declarat la Digi24 ca tema candidatului comun la președinție a fost eliminata din discuții la ultimele intalniri din coaliție, deoarece ar crea animozitați in interiorul PSD și PNL. Cu toate acestea, el crede ca PSD si PNL vor avea…

- Presedintele AUR George Simion sustine ca actorul Dan Puric ar putea fi candidatul partidului la alegerile prezidentiale, cu conditia sa fie votat de organizatiile locale, in competitia interna. Simion a mai spus ca daca Mircea Geoana dorește sa candideze la prezidențiale și vrea sprijinul AUR „il așteptam…

- Șeful AUR, George Simion, a declarat ca partidul sau nu are o agenda publica impotriva lui Mircea Geoana, pentru alegerile prezidențiale, precizand ca e adversar deschis al lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, fiind deschis sa gaseasca soluții ca sa indeparteze actuala Coaliție de la Putere.

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, cum a lucrat, ca sef al Armatei, cu secretarul general adjuncr al NATO, Mircea Geoana.”Foarte bine. Si comunic cu domnul Mircea Geoana de fiecare data pe probleme care vizeaza aspectele legate de…

- Mai mult de jumatate dintre romani ar prefera un independent la Presedintie in detrimentul candidatului unui partid politic, iar un procent similar ar opta pentru un presedinte de dreapta, in timp ce putin peste 20% ar prefera unul de stanga, indica un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Tot…

- In urma cu un aproape un an, agențiile de pariuri online introduceau in oferta cotele pentru alegerile prezidențiale. Vezi detalii AICI . Conform previziunilor de atunci, actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoana, era marele favorit, cu o cota de 2,50. Ei bine, a trecut aproape un an,…